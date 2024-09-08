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Фабио Капелло назвал команду Серии А, которая «намного впереди всех» в борьбе за скудетто

Фабио Капелло назвал команду Серии А, которая «намного впереди всех» в борьбе за скудетто
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Известный итальянский тренер, ранее возглавлявший сборную России, Фабио Капелло высказался о борьбе за победу в Серии А сезона-2024/2025.

«Кто выиграет скудетто? «Интер» намного впереди всех. Ещё я бы присмотрелся к «Наполи». Они интересны после перехода Ромелу Лукаку. После первых двух матчей нравился туринский «Ювентус», но сейчас я более сдержан в прогнозах в их сторону», — приводит слова Капелло FCInter1908.it.

Турнирную таблицу итальянской Серии А возглавляет миланский «Интер». Команда набрала семь очков за три матча. На второй строчке располагается «Ювентус», заработав семь очков. Третье место с семью очками занимает другая туринская команда — «Торино».

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