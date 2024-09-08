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«Зенит» сделал новое предложение «Америке» по трансферу Альваро Фидальго — источник

«Зенит» сделал новое предложение «Америке» по трансферу Альваро Фидальго — источник
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Испанский полузащитник мексиканской «Америки» Альваро Фидальго всё ещё может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает издание La Silla Rota.

По информации источника, санкт-петербургская команда сделала новое предложение мексиканцам по испанскому хавбеку в размере $ 13 млн. Сообщается, что клубы попытаются договориться о трансфере игрока до закрытия окна.

Отметим, что ранее «Зенит» уже пытался подписать Фидальго в зимнее трансферное окно, но не сумел договориться с мексиканцами.

В «Америку» испанец перебрался в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне во всех турнирах Фидальго провёл 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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