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Гарри Кейн высказался о Роналду, Месси и Модриче

Гарри Кейн высказался о Роналду, Месси и Модриче
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Форвард «Баварии» Гарри Кейн рассказал об игроках, которыми вдохновляется в современном футболе.

«Когда я смотрю на таких игроков, как Криштиану Роналду, Лука Модрич и Лионель Месси, на всех этих игроков, играющих в возрасте около 35-40 лет, это вдохновляет меня, потому что это показывает, что можно играть на высоком уровне в течение длительного времени.

Я хочу играть в футбол на самом высоком уровне как можно дольше. Я вижу в этих игроках источник мотивации и вдохновения для этого. Чувствую, что нахожусь в хорошем психологическом и физическом состоянии, чтобы провести ещё один отличный сезон, и надеюсь, что так будет много лет», – приводит слова Кейна ВВС.

В текущем сезоне в активе нападающего один гол и один голевой пас в двух матчах Бундеслиги.

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