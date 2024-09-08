Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Азербайджан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании: здорово, что Ямаль способен сыграть так много матчей

Тренер сборной Испании: здорово, что Ямаль способен сыграть так много матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о большой нагрузке для 17-летнего крайнего нападающего «Фурия Роха» Ламина Ямаля, проведшего все 90 минут на поле в матче 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций с Сербией (0:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 0
Испания

«Это благословение, что у нас есть такой футболист, как Ламин Ямаль, способный играть так много матчей. Он идеален.

Большая нагрузка для Ямаля? Если в клубе считают, что он не сможет отыграть 180 минут, тогда скажите мне об этом. Мы задействуем наших лучших футболистов, потому что на нас лежит большая ответственность по представлению страны», — приводит слова де ла Фуэнте Goal.

Сегодня, 8 сентября, сборная Испании встретится со Швейцарией. Игра начнётся в 21:45 мск.

Материалы по теме
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте поделился ожиданиями от нового сезона Лиги наций УЕФА

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android