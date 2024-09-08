Тренер сборной Испании: здорово, что Ямаль способен сыграть так много матчей

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о большой нагрузке для 17-летнего крайнего нападающего «Фурия Роха» Ламина Ямаля, проведшего все 90 минут на поле в матче 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций с Сербией (0:0).
«Это благословение, что у нас есть такой футболист, как Ламин Ямаль, способный играть так много матчей. Он идеален.
Большая нагрузка для Ямаля? Если в клубе считают, что он не сможет отыграть 180 минут, тогда скажите мне об этом. Мы задействуем наших лучших футболистов, потому что на нас лежит большая ответственность по представлению страны», — приводит слова де ла Фуэнте Goal.
Сегодня, 8 сентября, сборная Испании встретится со Швейцарией. Игра начнётся в 21:45 мск.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: