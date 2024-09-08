Неймар не прошёл физические тесты, ему потребуется больше времени на реабилитацию — Thamer

32-летний крайний нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар, с осени минувшего года восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок, не прошёл необходимые медицинские и физические тесты, из-за чего ему понадобится большее количество времени на восстановление. Об этом сообщает Thamer в соцсети Х (ранее Twitter).

Бразильский футболист перешёл в саудовский клуб летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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