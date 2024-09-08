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Расписание матчей Лиги наций УЕФА — 2024/2025 на 8 сентября 2024 года

Сегодня, 8 сентября, пройдут восемь матчей 2-го тура нового сезона Лиги наций УЕФА. Предлагаем ознакомиться с расписанием встреч на указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА — 2024/2025 8 сентября (время московское):

16:00. Лига С. Группа 3. Люксембург — Беларусь

19:00. Лига С. Группа 3. Болгария — Северная Ирландия

19:00. Лига С. Группа 1. Словакия — Азербайджан

19:00. Лига D. Группа 1. Гибралтар — Лихтенштейн

19:00. Лига A. Группа 4. Дания — Сербия

21:45. Лига С. Группа 1. Швеция — Эстония

21:45. Лига А. Группа 1. Хорватия — Польша

21:45. Лига А. Группа 1. Португалия — Шотландия

21:45. Лига А. Группа 4. Швейцария — Испания

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.