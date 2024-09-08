Швейцария — Испания: во сколько начнётся матч Лиги наций УЕФА, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Швейцарии и Испании. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Женев» в Ланси. В качестве главного арбитра встречи выступит Ирфан Пельто. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 1-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария не набрала ни одного очка и на текущий момент располагается на четвёртой строчке. Испанская национальная команда заработала одно очко и занимает второе место. Возглавляет квартет 4 Лиги А сборная Дании с тремя очками. Сборная Сербии располагается на третьей строчке (одно очко).

Испания является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

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