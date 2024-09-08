Икер Муньяин стал игроком аргентинского «Сан-Лоренсо»

Бывший полузащитник «Атлетика» из Бильбао Икер Муньяин, покинувший испанский клуб по завершении прошлого сезона, стал футболистом аргентинского «Сан-Лоренсо», сообщает пресс-служба южноамериканского клуба на своём официальном сайте. 31-летний баск подписал контракт до 31 декабря 2025 года.

Фото: ФК «Сан-Лоренсо»

Икер — воспитанник «Атлетика», за первую команду он начал играть в 2009 году. Вместе с басками Муньяин выиграл Кубок Испании и два раза становился обладателем Суперкубка страны. Всего за свой родной клуб Икер провёл 560 матчей во всех турнирах, в которых забил 76 голов и отдал 70 результативных передач. С 2012 по 2019 год Икер привлекался в сборную Испании, за которую сыграл в двух матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.