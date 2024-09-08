В «Барселоне» обеспокоены отсутствием ясности относительно будущего Араухо и де Йонга — MD

У руководства «Барселоны» вызывает обеспокоенность то обстоятельство, что центральный защитник Рональд Араухо и атакующий хавбек Френки де Йонг по-прежнему не определились со своим будущим в клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в испанском гранде до сих пор не получили ответ, намерены ли эти футболисты продлевать контракты. Подчёркивается, что сине-гранатовые ведут переговоры с агентами Араухо и де Йонга, однако не текущий момент прогресса нет.

В случае, если игроки не пролонгируют трудовые соглашения к следующему лету, «Барселона» начнёт рассматривать варианты с их продажей. Контракты де Йонга и Араухо рассчитаны до лета 2026 года.

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