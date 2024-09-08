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Деклан Райс объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота сборной Ирландии

Деклан Райс объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота сборной Ирландии
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Опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс объяснил, почему не стал праздновать свой забитый гол в ворота национальной команды Ирландии в прошедшем матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Райс – 11'     0:2 Грилиш – 26'    

«Если бы я праздновал, это было бы очень неуважительно с моей стороны. Мои бабушка и дедушка, все члены семьи моего отца — ирландцы, и они, к сожалению, уже ушли из жизни. Их здесь больше нет. Честно говоря, я не хотел этого делать.

Я так здорово провёл время, играя за сборную Ирландии, даже в первой команде и U19, U21. Это были прекрасные воспоминания, которые живут со мной. Так что, если честно, у меня нет ни одного плохого слова. Я желаю им всего наилучшего», — приводит слова Райса Sky Sports.

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