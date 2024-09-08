Деклан Райс объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота сборной Ирландии

Опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс объяснил, почему не стал праздновать свой забитый гол в ворота национальной команды Ирландии в прошедшем матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан.

«Если бы я праздновал, это было бы очень неуважительно с моей стороны. Мои бабушка и дедушка, все члены семьи моего отца — ирландцы, и они, к сожалению, уже ушли из жизни. Их здесь больше нет. Честно говоря, я не хотел этого делать.

Я так здорово провёл время, играя за сборную Ирландии, даже в первой команде и U19, U21. Это были прекрасные воспоминания, которые живут со мной. Так что, если честно, у меня нет ни одного плохого слова. Я желаю им всего наилучшего», — приводит слова Райса Sky Sports.