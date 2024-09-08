«Манчестер Юнайтед» готов продать Антони в «Ньюкасл» за £ 40 млн — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» может продать 24-летнего крайнего нападающего Антони в «Ньюкасл Юнайтед» грядущей зимой. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы расстаться с бразильским футболистом за £ 40 млн (€ 47,3 млн). Подчёркивается, что главный тренер «сорок» Эдди Хау высоко оценивает навыки Антони и считает, что он стал бы усилением для команды.

Нападающий выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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