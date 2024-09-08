Киммих в недоумении из-за отсутствия Мусиалы в списке претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих выразил непонимание в связи с отсутствием атакующего хавбека мюнхенского клуба и бундестим Джамала Мусиалы в списке претендентов на награду лучшему футболисту года «Золотой мяч».

«Понимаю ли я это решение? Нет. Я не знаю, по каким критерием оно принималось. Лучшие футболисты должны быть в этом списке. Джамал определённо входит в их число», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Мусиала принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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