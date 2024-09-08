Бергвейн — о трансфере в «Аль-Иттихад»: всё получилось за 25 минут до закрытия окна

26-летний вингер Стивен Бергвейн, перешедший из амстердамского «Аякса» в «Аль-Иттихад», рассказал, как узнал об интересе от клуба из Саудовской Аравии и о том, как состоялся этот трансфер.

«Это было 30 или 31 августа. Но в день закрытия трансферного рынка, 2 сентября, клуб сделал лишь первоначальное предложение, и трансфер набрал обороты. Утром я узнал, что мой агент Али Дурсун всю ночь вёл переговоры о моём контракте. Днём Али оформил все бумаги и организовал моё обследование у независимых врачей в больнице в Амстердаме. Потом пришлось ждать на стадионе «Аякса», когда клубы закончат переговоры. Это было очень хлопотно.

Боялся ли я, что из-за нехватки времени ничего не получится? Да, действительно, потому что были разногласия по поводу правильного оформления условий оплаты на бумаге. В итоге всё получилось за 25 минут до закрытия трансферного окна. Но мы с Али очень волновались», — приводит слова Бергвейна De Telegraaf.