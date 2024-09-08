Дмитрий Радченко: Волков — потеря для «Зенита», требуется усиление на эту позицию

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал травму защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова. Напомним, Волков получил травму крестообразной связки колена. Чаще всего при таких травмах футболисты не могут играть на протяжении пяти-шести месяцев, поэтому можно предположить, что Волков в этом году на поле уже не выйдет.

«Желаю Волкову скорейшего выздоровления, потому что он получил неприятную травму. Это потеря для «Зенита», ведь тренерский штаб потихоньку давал ему шансы проявить себя на правом фланге. Теперь эта позиция требует усиления. В такой ситуации тренерский штаб клуба думает о новом игроке, потому что остался только один Караваев, которого тоже замучили микротравмы. «Зенит» будет просматривать какие-то варианты на трансферном рынке, но за такой короткий срок будет очень сложно найти квалифицированного футболиста. Поэтому в клубе, наверное, доверятся игроку из молодёжной команды «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.