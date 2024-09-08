Сборная России по футболу вернулась в Москву из Вьетнама

Пресс-служба мужской сборной России по футболу сообщила о возвращении команды в Москву.

«Мы приземлились дома», — написано в телеграм-канале сборной России.

Вчера, 7 сентября, товарищеский матч российской национальной команды с Таиландом был отменён из-за тяжёлых климатических условий. До этого, 5 сентября, сборная России встретилась в товарищеской игре с Вьетнамом, в которой одержала победу со счётом 3:0. В составе россиян голами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Вьетнама Ван Тхань Ву.

Помимо игры с Вьетнамом, в 2024 году Россия провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). Встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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