Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Эстония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Радченко: поездка сборной России во Вьетнам — палка о двух концах

Дмитрий Радченко: поездка сборной России во Вьетнам — палка о двух концах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о целесообразности поездки сборной России во Вьетнам для проведения товарищеских матчей.

«Поездка сборной России во Вьетнам — палка о двух концах. Мы все видели матч с Вьетнамом, который намного слабее, чем наша сборная. Но самое главное, что сборная России живёт, существует, а все футболисты собрались и пообщались друг с другом. Это очень большой плюс! РФС делает всё правильно, потому что сборная России должна собираться и быть на виду. В каких-то матчах Карпин просматривает потенциальных футболистов на будущее.

Конечно, нам бы хотелось посерьёзнее соперников, чем Вьетнам и Таиланд, но не нам решать. Что касается матчей с российскими топ-клубами, то с ними не стоит играть. Было бы лучше, если бы сборная России встречалась с зарубежными командами, которые в данной ситуации могут создать нам спарринг. Но при этом мы видим, как развивается БРИКС, поэтому уже в будущем наша сборная может сыграть с клубами из Бразилии. Это будет очень полезно. Уже на юношеском уровне наши сборные и команды встречаются с бразильскими клубами. Думаю, в этом направлении будет всё развиваться, пока не разрешится вся ситуация», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сборная России по футболу вернулась в Москву из Вьетнама
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android