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Нигматуллин: «Сьон» — неплохой вариант для Миранчука, Антон получит удовольствие от игры

Нигматуллин: «Сьон» — неплохой вариант для Миранчука, Антон получит удовольствие от игры
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Швейцарский «Сьон» — неплохой вариант для Антона Миранчука. Это лучше, чем не играть совсем. В Швейцарии добротный чемпионат, где можно получить удовольствие от футбола, а также там неплохая зарплата, хотя в «Локомотиве» могла быть и повыше. Думаю, Антон искал новые ощущения и вызовы, поэтому у него всё должно получиться. Видел Антона пару дней назад и пожелал ему удачи», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Напомним, после завершения минувшего сезона Антон Миранчук покинул стан железнодорожников в связи с истечением срока действия контракта.

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