Агент Антона Миранчука высказался о возможном переходе футболиста в «Сьон»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы 28-летнего полузащитника Антона Миранчука, отреагировал на информацию о потенциальном переходе своего клиента в швейцарский «Сьон».

«Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

На текущий момент Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги футболист провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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