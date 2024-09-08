Силкин — о новичке «Динамо» Гомесе: иностранцы должны приезжать в Россию не ради денег

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал переход вингера Артура Гомеса в российский клуб из бразильского «Крузейро».

«Когда мы увидим на поле Артура Гомеса, то тогда будет понятно, что это за футболист. Сейчас пока говорить о нём преждевременно, ведь не каждый игрок может прижиться к команде. Но дай бог, чтобы всё прошло хорошо, ведь его брали в качестве усиления. Но расположение «Динамо» на шестом месте — это не место для динамовской команды.

Я не знаю, зачем иностранцы приезжают сюда. Они должны приезжать в Россию, чтобы решать задачи, а не ради денег. Потому что в прошлом году я не понял, зачем «Динамо» в последнем туре поехало в Краснодар», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.