Стивен Бергвейн объяснил, почему согласился на трансфер в клуб из Саудовской Аравии

26-летний нидерландский вингер Стивен Бергвейн рассказал, почему решил перейти в саудовский «Аль-Иттихад». Ранее футболист выступал за «Аякс».

«Аль-Иттихад» был действительно конкретным. Я читал много имён клубов, которые хотели бы заполучить меня, но они так и не объявились. Конечно, в финансовом плане я очень сильно улучшусь. Я честно говорю об этом. Но «Аль-Иттихад» интересен мне и в спортивном плане, ведь там играют такие топ-игроки, как Карим Бензема, Мусса Диаби, Данило Перейра, Н'Голо Канте и Фабиньо. Я с нетерпением жду возможности стать партнёром по команде таких игроков мирового класса. А Саудовская профессиональная лига в ближайшие годы станет только сильнее.

Встречи с каким новым партнёром жду больше всего? Конечно, Бензема. Бывший игрок «Реала», обладатель «Золотого мяча» и великий нападающий», — приводит слова Бергвейна De Telegraaf.