Вагнер Лав поссорился с болельщиками своей команды после проигрыша в матче Серии B

40-летний нападающий и капитан «Аваи» Вагнер Лав вступил в перепалку с болельщиками собственной команды, находящимися на трибуне, после матча 25-го тура бразильской Серии B, в котором «Аваи» уступила «Спорт Ресифе» со счётом 0:2.

После завершения встречи Лав направился к трибуне с болельщиками в слезах. Подойдя к фанатам «Аваи», 40-летний нападающий стал эмоционально разговаривать с ними и активно жестикулировать. Через непродолжительный промежуток времени сотрудник «Аваи» оттащил бразильца.

До этого, во время флеш‑интервью Лава, болельщики выкрикивали критические замечания в его адрес.

Фото: Скриншот из трансляции SportTV Premiere AO VIVO

Фото: Скриншот из трансляции SportTV Premiere AO VIVO

Фото: Скриншот из трансляции SportTV Premiere AO VIVO

40-летний футболист выступает в составе «Аваи» с июля 2024 года. За этот период он принял участие в 11 матчах, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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