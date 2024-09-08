Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Эстония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: переход Уткина в турецкий «Хатайспор» — большой риск, который может сработать

Радченко: переход Уткина в турецкий «Хатайспор» — большой риск, который может сработать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор».

«Даниил Уткин едет в турецкий «Хатайспор», чтобы попробовать себя вне России. Если он себя там проявит, выведет команду из зоны вылета и сыграет в этом главную роль, то он будет востребован и сделает большой шаг вперёд в своей футбольной карьере. Это большой риск, но он может сработать, ведь есть примеры. Различий в России и Турции в бытовом плане не так много, но обязательно нужно знать турецкий менталитет и законы. Думаю, Уткин не раз бывал в Турции не только по своей профессиональной деятельности, но и на отдыхе. Поэтому особых проблем не будет», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Дмитрий Булыкин: для Даниила Уткина переход в турецкий «Хатайспор» — сомнительно

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android