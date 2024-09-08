Деклан Райс рассказал, почему отказался от капитанской повязки во время матча с Ирландией

Опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс объяснил, почему не стал брать капитанскую повязку после замены Гарри Кейна в прошедшем матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Ирландией. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан, а Райс стал автором одного из мячей.

«Гарри Кейн, конечно, пытался отдать мне повязку, но, очевидно, Стоунз, вероятно, более опытный и старший, чем я. И, да, я просто сказал Гарри, что, наверное, Джон заслуживает её больше, чем я. Поэтому я сказал: «Отдай Джону» и, да, на этом всё и закончилось. Не нужно делать из этого что-то большее. Я думаю, Джон — один из старших, и обычно он капитан, когда Гарри не играет. Так что, я думаю, это было правильное решение», — приводит слова Райса Sky Sports.