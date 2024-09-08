Азамат Мусагалиев — об общении с Галицким: будто побывал на лекции по философии

Президент медийного ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о своём общении с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким во время очного товарищеского матча команд, в котором «быки» одержали победу со счётом 4:2.

«Во время игры я общался с Галицким? Да, всё верно, я был у него в ложе, и мы немного поговорили. Я обогащён после общения с таким человеком, каким является Сергей Николаевич. Знаете, я будто побывал на лекции по философии жизни от правильно человека. Он патриот своей страны, города. Это пример того, как нужно в целом жить.

Разбирается ли Галицкий в футболе? Да. Он мне сказал, что я сколотил неплохую банду [ФК «10»], раз болельщики пришли на нас смотреть», — приводит слова Мусагалиева «РБ Спорт».

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. Спустя минуту сравнял счёт во встрече защитник медийного клуба Пётр Тен. На 43-й минуте вывел «Краснодар» вперёд форвард Фёдор Смолов. Сравнял счёт в игре с одиннадцатиметрового удара полузащитник ФК «10» Игорь Киреев. Затем отличился игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун. Установил окончательный счёт в матче снова Олусегун, оформив дубль.

«Краснодар» после семи туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева набрали 15 очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: