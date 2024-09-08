«Агония и безвыходная ситуация». Силкин — о переходе Антона Миранчука в «Сьон»

Бывший футболист бельгийского «Вавра» Сергей Силкин поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Мы знаем, что Антон Миранчук ушёл из «Локомотива» и остался без нормальной команды, ведь трансферное окно в Европе закрылось. Если «Сьон» будет трамплином, чтобы он перешёл в более сильную команду, то это одно. Потому что швейцарский чемпионат не сильнее нашего. Плюс «Сьон» не участвует в еврокубках, поэтому у Миранчука какая-то агония и безвыходная ситуация. Но он сам виноват. Теперь будем ждать до следующего трансферного окна, а потом опять обсуждать дальнейшие действия Миранчука.

Однако «Сьон» — это лучше, чем просто не играть. Потому для любого футболиста важно играть в таких командах, где он будет получать много времени и приносить результат. Благодаря этому на него будут обращать внимание другие клубы. Но у Миранчука не было возможности раньше уйти в Европу, потому что «Локомотив» предлагал лучшие условия.

У нас есть «Зенит», в который приезжают иностранцы, но они потом оттуда не уезжают. Хотя изо всех других российских клубов легионеры куда-то уезжают. Это говорит о том, что для иностранцев на первом плане стоит благополучие. А взять Миранчука, то ему «Локомотив» предлагал хорошие условия, но он всё равно ушёл и вынужден присоединиться к «Сьону», потому что останется вообще без команды», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.