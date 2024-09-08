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Кейн оценил первый матч сборной Англии в Лиге наций УЕФА — 2024/2025

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после победы «трёх львов» в матче 1-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА с Ирландией (0:2).

«Отличное начало нашей кампании в Лиге наций вдали от дома», — написал Кейн в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Англии Деклан Райс, пробив в правый верхний угол ворот. Следующим на 26-й минуте отличился хавбек Джек Грилиш, получив передачу от Райса.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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