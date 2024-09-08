Джек Грилиш высказался о приёме ирландских болельщиков на матче Лиги наций

Игрок сборной Англии Джек Грилиш высказался о недружелюбном приёме болельщиков во время прошедшего матча 1-го тура Лиги наций УЕФА с Ирландией. Встреча проходила в Дублине и завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан, а Грилиш стал автором одного из мячей.

«Это то, чего я и Деклан (Райс) ожидали. Я сказал перед игрой, что это особенный матч, мы не можем сказать ничего плохого. Нам обоим понравилось играть здесь. У меня в семье много ирландцев. С моей стороны нет никакой неприязни. Мне нужно начать регулярно играть и забивать голы, что я и сделал. Я сделал это, но не чувствовал себя на 100% в форме, но я счастлив», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

Болельщики сборной Ирландии устроили негостеприимный приём футболистам, вывесив на трибунах оскорбительные баннеры в их адрес и освистывая обоих. Райс и Грилиш в прошлом представляли Ирландию на юношеском и молодёжном уровне, но затем перешли в сборную Англии.

На 11-й минуте Деклан Райс открыл счёт, пробив в правый верхний угол ворот. На 26-й минуте отличился Джек Грилиш, получив передачу от Райса.