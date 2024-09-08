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Вратарь «Ноа» Чанчаревич: матч с «Челси» войдёт в историю армянского футбола

Вратарь «Ноа» Чанчаревич: матч с «Челси» войдёт в историю армянского футбола
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Вратарь «Ноа» и сборной Армении Огнен Чанчаревич ответил на вопрос, с какими чувствами он ждёт матча общего этапа Лиги конференций с «Челси», который состоится 7 ноября.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Ноа
Ереван, Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч войдёт в историю армянского футбола, ждём их с большим воодушевлением. Мне жаль, что в Лигу конференций не пробились две армянские команды, но это обязательно произойдёт в будущем. Мы серьёзно готовимся к Лиге конференций, у нас по календарю есть топ-соперники, а есть команды, против которых можно играть. Стартовая игра – дома против чехов. Нужно будет приложить все усилия, чтобы уже в ней набрать три очка», — приводит слова Чанчаревича Metaratings.

Матч «Челси» — «Ноа» пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Чанчаревич принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

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