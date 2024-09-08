Джанашия: «Сьон» — нормальный вариант для Антона Миранчука, хотя чемпионат средненький

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Если Антон Миранчук хотел сменить команду, то «Сьон» — нормальный вариант. Хотя думаю, что «Локомотив» был бы лучше для него. Но это его выбор. Чемпионат Швейцарии я знал раньше, а сейчас не особо слежу за ним. Средненький чемпионат, там небольшое количество команд.

Да, Швейцария — не та Европа, где хотелось бы видеть Антона. Но хорошо, что российские футболисты вообще уезжают играть в Европу, им дают это делать. На самом деле, какая разница — Швейцария или другая страна? Главное, чтобы пацаны играли, не находились в закрытом чемпионате, потому что вы сами знаете, какая ситуация. Всё равно приятно, если в Европе мы увидим наших футболистов», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Российские футболисты за рубежом: