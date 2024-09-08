Де Лигт: доволен своим переходом в АПЛ, этот чемпионат смотрят больше, чем Бундеслигу

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт, перешедший в английский клуб из «Баварии» минувшим летом, назвал дополнительную причину, в связи с которой он был рад присоединиться к «красным дьяволам».

«Я доволен своим переходом в «Манчестер Юнайтед» ещё и потому, что я остаюсь на виду. У английской Премьер-лиги больше зрителей, чем у Бундеслиги», — приводит слова де Лигта AFC Ajax в соцсети Х (ранее Twitter).

25-летний защитник выступал в составе мюнхенского клуба с 2022 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение де Лигта с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.

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