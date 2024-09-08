Дмитрий Булыкин: «Сьон» — команда не уровня Антона Миранчука

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Антону Миранчуку надо куда-то переходить, чтобы вернуться на свой уровень, прогрессировать и затем рассматривать трансфер в топ-клубы. Потому что Антон — хороший футболист, который должен играть на высоком уровне. Мало кому понятно, почему такое происходит с Миранчуком. Но если бы не его запросы по зарплате, то он бы давно где-то играл и показывал свой уровень.

Я не знаю, почему Антон отказался оставаться в «Локомотиве», но сейчас у него очень неприятная ситуация, ведь он давно не играет, хотя такой футболист должен играть. «Сьон» — это один из вариантов, куда можно перейти на время, но эта команда не уровня Миранчука. Думаю, что у Антона должно быть что-то более интересное, где он снизит свои запросы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.