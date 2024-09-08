«МЮ» предложил Йоро зарплату в € 9,5 млн в год, «Реал» был готов платить € 2,5 млн — Marca

18-летний центральный защитник Лени Йоро принял решение минувшим летом перейти из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед», а не в мадридский «Реал» из-за разницы в предлагаемой ему заработной плате. «Красные дьяволы» были готовы платить французу € 9,5 млн в год, а «сливочные» — € 2,5 млн. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб» отказался от политики «подписания ради подписаний». Несмотря на то что минувшим летом команду покинул центральный защитник Начо Фернандес, «Реал» не был готов переплачивать за нового футболиста на эту позицию.

Также «сливочные» решили сделать ставку на 17-летнего центрального защитника из молодёжной команды клуба Хоана Мартинеса. Однако в начале августа игрок порвал крестообразные связки.

Сколько стоят молодые футболисты: