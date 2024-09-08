Бергвейн: ухватился за возможность уйти в «Аль-Иттихад» обеими руками и просто счастлив

26-летний вингер Стивен Бергвейн, перешедший из амстердамского «Аякса» в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, высказался о своей зарплате в предыдущих клубах, а также поделился эмоциями от трансфера.

«Моя зарплата была отличной и в «Тоттенхэм Хотспур», и в «Аяксе». Я играл в Эредивизии, Премьер-лиге, Лиге чемпионов, Лиге Европы, на чемпионатах Европы и мира. Теперь я с нетерпением жду этого приключения. Я ухватился за эту возможность обеими руками и просто очень счастлив. Не будем также забывать, что «Аякс» получил за меня ещё 21 млн.

Каждый может сказать, что мне было бы лучше уехать в Испанию, Германию или Италию, но кто сказал, что такое предложение вообще поступит из такой страны. И из Англии тоже тишина. Никто не знает, что происходило за кулисами. Но не поймите меня неправильно. Я полностью поддерживаю этот выбор», — цитирует Бергвейна De Telegraaf.