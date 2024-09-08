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Гуренко: «Сьон» — не худший вариант для Миранчука. Антон хотел уехать в Европу

Гуренко: «Сьон» — не худший вариант для Миранчука. Антон хотел уехать в Европу
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Бывший главный тренер минского «Партизана» и футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

«Возможно, Антон Миранчук ждал другое предложение, но что-то не получилось. Понятно, что парню надо играть. Сегодня в Швейцарии последний день трансферного окна, видимо, других вариантов, кроме «Сьона», не было, хотя я не считаю этот худшим. Чемпионат Швейцарии интересный, «Сьон» — команда известная, хоть и играли в прошлом сезоне во втором дивизионе, просто у каждой команды бывают такие периоды. Антон хотел уехать в Европу, он это получил.

Антон мог играть в любом клубе из первой пятёрки РПЛ. Может быть, только в «Зените» было бы трудно зацепиться за место в составе, у них очень сильная линия атаки. Если брать по манере игры, ему больше всего подходит «Краснодар». Мне почему-то трудно его представить в ЦСКА или «Динамо», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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