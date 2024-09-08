Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Эстония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Оренбурга» Обухов: получаю наслаждение, играя за ФК «10», тут кайф

Экс-форвард «Оренбурга» Обухов: получаю наслаждение, играя за ФК «10», тут кайф
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Обухов поделился эмоциями от выступлений в составе медийной команды ФК «10», президентом которой является известный комик Азамат Мусагалиев.

«Всё-таки когда ты играешь за профессиональную команду, ты чувствуешь больше давления, ответственности за результат. Там все играют на результат, а в медиафутболе всё иначе. Тут ты получаешь удовольствие от футбола, получаешь наслаждение от самой игры. Именно это я и испытываю сейчас, игра за «десятку». Тут кайф», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Последним профессиональным клубом Обухова был «Оренбург», который нападающий покинул в июне в связи с истечением контракта. Ранее форвард выступал также за «Ростов», «Спартак», «Сочи», «Тамбов», «Мордовию» и «Кубань».

Материалы по теме
«Краснодар» победил медийную команду ФК «10» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android