Экс-форвард «Оренбурга» Обухов: получаю наслаждение, играя за ФК «10», тут кайф

Бывший нападающий «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Обухов поделился эмоциями от выступлений в составе медийной команды ФК «10», президентом которой является известный комик Азамат Мусагалиев.

«Всё-таки когда ты играешь за профессиональную команду, ты чувствуешь больше давления, ответственности за результат. Там все играют на результат, а в медиафутболе всё иначе. Тут ты получаешь удовольствие от футбола, получаешь наслаждение от самой игры. Именно это я и испытываю сейчас, игра за «десятку». Тут кайф», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Последним профессиональным клубом Обухова был «Оренбург», который нападающий покинул в июне в связи с истечением контракта. Ранее форвард выступал также за «Ростов», «Спартак», «Сочи», «Тамбов», «Мордовию» и «Кубань».