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Стала известна зарплата Антона Миранчука после перехода в «Сьон»

Стала известна зарплата Антона Миранчука после перехода в «Сьон»
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Зарплата российского полузащитника Антона Миранчука в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На текущий момент Антон Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги футболист провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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