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В контракте Антона Миранчука со «Сьоном» будут прописаны отступные — € 5,5 млн

В контракте Антона Миранчука со «Сьоном» будут прописаны отступные — € 5,5 млн
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В контракте российского полузащитника Антона Миранчука со швейцарским «Сьоном» будут прописаны отступные размером в € 5,5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что бывший футболист «Локомотива» будет зарабатывать в Швейцарии € 1,2 млн в год.

На текущий момент 28-летний Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги футболист провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Ранее Антон также успел поиграть в чемпионате Эстонии за «Левадию».

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