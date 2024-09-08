Боули готов стать основным акционером «Челси» из-за конфликта в руководстве — Telegraph

Американский бизнесмен Тодд Боули, являющийся одним из совладельцев лондонского «Челси», готов выкупить акции у компании Clearlake Capital и стать мажоритарным руководителем клуба. Об этом сообщает Telegraph.

По информации источника, Боули полагает, что он способен найти сумму в £ 2,5 млрд для того, чтобы выкупить 61,5% акций лондонского клуба у Clearlake Capital. В свою очередь, указанная компания не хочет продавать свою долю, предпочитая увеличить её.

Подчёркивается, что ряд инвесторов готов поддержать американского бизнесмена, поскольку у него есть долгосрочный план развития «синих», а также идеи по строительству нового стадиона для «Челси».

Ранее в СМИ появлялась информация, что данные совладельцы заключили соглашение, согласно которому каждые пять лет будут передаваться обязанности председателя правления. До 2027 года этот пост занимает Боули. Затем его должен сменить либо Бехдад Эгбали или Хосе Фелисиано, являющиеся руководителями Clearlake Capital.

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