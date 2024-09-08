Российский вратарь «Кайрата» Ульянов отреагировал на отставку Александра Кержакова

Российский вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов высказался относительно отставки Александра Кержакова с поста главного тренера казахстанского клуба.

«Уход Александр Кержакова — это очень неожиданная новость. Я даже не знаю, почему Александр Анатольевич покинул клуб. Могу только поблагодарить его за оказанное доверие и пожелать удачи и успехов в будущем», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Кержаков был назначен главным тренером «Кайрата» 29 мая. Под руководством российского специалиста казахстанский клуб провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых шесть раз победил, три раза сыграл вничью и три раза потерпел поражение. В августе Кержаков был признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана.

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).

Читайте полное интервью с Вадимом Ульяновым на «Чемпионате» в ближайшее время.