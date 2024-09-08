«Просто провал». Де Лигт критически высказался о своей игре в матче Лиги наций УЕФА
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Центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт оценил уровень собственной игры в матче 1-го тура группы 3 Лиги А с Боснией и Герцеговиной, в котором «оранжевые» победили со счётом 5:2, однако 25-летний футболист совершил результативную ошибку.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 2
Босния и Герцеговина
1:0 Зиркзее – 13' 1:1 Демирович – 27' 2:1 Рейндерс – 45+2' 3:1 Гакпо – 56' 3:2 Джеко – 73' 4:2 Вегорст – 88' 5:2 Симонс – 90+2'
«Понятно, что я чувствую. Да, мы победили, но затем нужно подумать об индивидуальной игре. Мне нужно было лучше действовать, когда они забивали второй мяч, понимаю это. Действительно осознаю, что произошло. Я должен был выбить мяч, но у меня были сомнения во время матча. Это просто провал (в оригинале было использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова де Лигта Goal.
Матч проходил на стадионе «Филипс» в Нидерландах.
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