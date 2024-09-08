«Просто провал». Де Лигт критически высказался о своей игре в матче Лиги наций УЕФА

Центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт оценил уровень собственной игры в матче 1-го тура группы 3 Лиги А с Боснией и Герцеговиной, в котором «оранжевые» победили со счётом 5:2, однако 25-летний футболист совершил результативную ошибку.

«Понятно, что я чувствую. Да, мы победили, но затем нужно подумать об индивидуальной игре. Мне нужно было лучше действовать, когда они забивали второй мяч, понимаю это. Действительно осознаю, что произошло. Я должен был выбить мяч, но у меня были сомнения во время матча. Это просто провал (в оригинале было использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова де Лигта Goal.

Матч проходил на стадионе «Филипс» в Нидерландах.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: