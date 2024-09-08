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Российский вратарь «Кайрата» Ульянов объяснил уход Курбана Бердыева из команды

Российский вратарь «Кайрата» Ульянов объяснил уход Курбана Бердыева из команды
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Российский вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов поделился мнением о причинах ухода из казахстанского клуба Курбана Бердыева, тренировавшего его с 2021 по 2022 год.

«Возможно, Бердыев ушёл из «Кайрата» потому, что в команде произошло резкое омоложение состава, а Курбан Бекиевич чаще добивался результатов с более возрастными игроками. В «Рубине» и «Ростове» при нём играли достаточно опытные ребята. Думаю, ему было тяжело работать без перспективы достижения высоких результатов.

Но постарался принять этот уход как факт, это футбол. Я понимал, что придёт новый тренер и всё начнётся с чистого листа, можно будет себя зарекомендовать. Особой радости и грусти не было, ведь тренеры приходят и уходят», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Читайте полное интервью с Вадимом Ульяновым на «Чемпионате» в ближайшее время.

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