Вратарь «Кайрата» Ульянов: новый тренер дал шанс, и в первой же игре я отбил два пенальти

Российский вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов рассказал, что он чувствовал, когда стал основным голкипером казахстанского клуба.

— В начале года у нас поменялся тренер, и он начал давать мне больше игрового времени. Уразбахтин приходил в «Кайрат» временным тренером. Он вызвал меня к себе в кабинет и сказал: «Я хочу, чтобы ты сыграл первые матчи». Я обрадовался этому шансу, и в первом же матче отбил два пенальти и сыграл «на ноль»! Так и пошло дальше. Когда к нам пришёл Александр Анатольевич Кержаков, я уже отыграл несколько матчей.

— Что ты чувствовал, став первым номером?

— Я понимал, что это огромная ответственность в первую очередь перед тренером, который доверился мне и выбрал меня. Поэтому надо было оправдывать доверие и работать ещё больше. Мне запомнилась фраза бывшего главного тренера «Кайрата» Кекера: «Можно случайно попасть в основной состав, но выпасть из него случайно – нет, — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ульянов выступает в составе казахстанского «Кайрата» с 2022 года. За этот период он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.

Читайте полное интервью с Вадимом Ульяновым на «Чемпионате» в ближайшее время.

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