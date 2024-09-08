Колыванов: швейцарский чемпионат не самый сильный, Антон Миранчук должен там выделяться

Бывший российский нападающий Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Может, Антона Миранчука берут в «Сьон», чтобы он в следующем году попал в еврокубки. Клуб собирает достаточно сильную команду, которая может побороться за первое место. Понятное дело, что швейцарский чемпионат не самый сильный, но Антон должен там выделяться, ведь является сильным футболистом. Желаю удачи Миранчуку, потому что играть в Европе не так просто», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На текущий момент 28-летний Миранчук находится без команды. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги футболист провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Ранее Антон также успел поиграть в чемпионате Эстонии за «Левадию».