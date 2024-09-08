Валерий Карпин оценил работу новичков национальной команды на прошедшем сборе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился впечатлениями от работы новичков национальной команды на сентябрьском тренировочном сборе.

«На том фоне, на котором мы играли, всё понравилось. Будут ли ещё новички? Всё зависит от самих новичков. Как они будут проявлять себя в чемпионате России.

Допустим, Батраков не сыграл, к сожалению. Он должен был выйти на поле во втором матче. Но если он и дальше будет себя проявлять, то у него будет шанс ещё сыграть за сборную», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0. Матч с Таиландом был отменён из-за тайфуна. Встреча была запланирована на субботу, 7 сентября.