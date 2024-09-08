Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Эстония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном переходе Уткина в «Хатайспор»

В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном переходе Уткина в «Хатайспор»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Даниила Уткина в «Хатайспор».

«У меня нет никакой конкретной информации о переходе Уткина в «Хатайспор». Вопросы нужно задавать тем, кто об этом пишет. На данный момент у меня нет 100% информации о том, что этот переход близок», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Даниил Уткин близок к переходу в турецкий «Хатайспор» — источник

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android