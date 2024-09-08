В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном переходе Уткина в «Хатайспор»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Даниила Уткина в «Хатайспор».

«У меня нет никакой конкретной информации о переходе Уткина в «Хатайспор». Вопросы нужно задавать тем, кто об этом пишет. На данный момент у меня нет 100% информации о том, что этот переход близок», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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