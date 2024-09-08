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Максим Мухин вернулся на поле после разрыва крестообразной связки

Максим Мухин вернулся на поле после разрыва крестообразной связки
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22-летний полузащитник ЦСКА Максим Мухин, порвавший переднюю крестообразную связку в октябре минувшего года, принял участие в тренировочном матче с молодёжной командой красно-синих, который завершился со счётом 0:0. Игра проходила на стадионе «Октябрь».

«С возвращением, Муха! Рады вновь видеть тебя на поле», — написано в телеграм-канале ЦСКА.

Фото: ПФК ЦСКА

Мухин выступает в составе красно-синих с лета 2021 года. За этот период полузащитник принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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