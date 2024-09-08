Стало известно, когда Мангаш пройдёт медобследование перед переходом в «Спартак»

Левый защитник Рикарду Мангаш, на текущий момент выступающий за «Виторию Гимарайнш», в понедельник, 9 сентября, прибудет в Москву для прохождения медицинского обследования перед переходом в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Витория Гимарайнш» получит 15% от прибыли в случае, если «Спартак» в будущем продаст Мангаша в другой клуб.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме Стали известны новые подробности сделки по переходу Рикарду Мангаша в «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России: