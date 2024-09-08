Тикнизян — о переезде в Европу: клубы делали предложения, они не устроили «Локомотив»

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян ответил на вопрос, не чувствует ли он опустошения из-за того, что минувшим летом не удалось перейти в европейский клуб. Ранее в СМИ появлялась информация, что футболиста хочет арендовать «Севилья».

«Хороший вопрос. Как я много раз говорил, у меня на самом деле есть желание уехать в Европу. Да, действительно, были предложения от клубов из-за рубежа, но здесь очень важно ехать не в качестве туриста в команду из топ-5 лиг, а суметь там именно навязывать конкуренцию. Клубы делали предложения, они не устроили «Локомотив».

Если бы действительно меня реально очень сильно хотели, может быть, улучшили бы условия трансфера и сумели бы договориться с клубом. Я как работал, так и работаю дальше. У меня нет времени на переживания и расстройства, потому что впереди игры за сборную Армении и за «Локомотив». Я просто буду работать дальше и верить в лучшее», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

25-летний защитник выступает в составе железнодорожников с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

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