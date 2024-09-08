Стивен Бергвейн высказался об обрушившейся на него критике из-за перехода в «Аль-Иттихад»

26-летний нидерландский вингер Стивен Бергвейн, перешедший из амстердамского «Аякса» в «Аль-Иттихад», высказался об обрушившейся на него критике.

«Высокие деревья ловят сильный ветер. И мой имидж иногда не помогает, но я всегда остаюсь собой. В какой-то момент мне показалось, что это хайп — свалить на меня всё, что пошло не так. И если кто-то на скамейке запасных пукнул, а я бы поднёс футболку ко рту, люди сказали бы, что я не заинтересован и зеваю. Я больше не мог ничего делать правильно, поэтому лучше мне было уйти. Тот факт, что «Аякс» получил за меня € 21 млн, меня радует», — цитирует Бергвейна De Telegraaf.

Бергвейн ранее выступал за амстердамский «Аякс» на юношеском уровне. Затем футболист играл за ПСВ из Эйндховена, а после перешёл в английский «Тоттенхэм». За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь голов. За сборную Нидерландов футболист провёл 35 игр, отличившись восемь раз.