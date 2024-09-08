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Колыванов: в Турции Уткин может заинтересовать клубы посерьёзнее, чем «Хатайспор»

Колыванов: в Турции Уткин может заинтересовать клубы посерьёзнее, чем «Хатайспор»
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Бывший российский нападающий Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор».

«Миранчук переходит в «Сьон», чтобы стать чемпионом, а Даниил Уткин едет в «Хатайспор», чтобы спасти команду. Но турецкий чемпионат сильнее швейцарского. Если Уткин покажет себя с лучшей стороны, то сможет заинтересовать более серьёзные клубы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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